Auf ihrem Instagram-Account verabschiedete sich die 48-Jährige mit einem emotionalen Liebes-Posting von ihrer Freundin: "Ich habe dich so sehr geliebt, Rayya. Danke, dass ich den Weg entlang des Flusses mit dir gemeinsam gehen durfte. Es war die größte Ehre meines Lebens. Ich würde dir wünschen, dass du in Frieden ruhen sollst, aber ich weiß, dass du Frieden langweilig gefunden hast. Mögest du in Aufregung ruhen."