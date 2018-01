Natalie wird als Junge namens Nathan geboren. Als er merkt, dass er im falschen Körper steckt, lebt er sein Leben als Frau weiter. Doch die vermisst Nathans Vergangenheit, seine Erfolge als Model und Schauspieler. Deshalb entscheidet sie sich um, wird wieder zum Mann. Glücklich allerdings nicht. Die resultierende Depression bringt Nathan dazu, erneut zu Natalie zu werden. Dieses Mal für immer! Sie wird YouTuberin und will anderen Frauen und Männern in ihrer Situation helfen: "Wenn du dir nicht selbst treu bleibst und nicht authentisch bist, ist es so schwer, glücklich zu sein."