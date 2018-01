Windeln wechseln, Baby-Nervenkitzel, Schlafentzug – und trotzdem ist Sarah Fresh Mutter aus Leidenschaft! Normalerweise unterhält die YouTuberin ihre Fans regelmäßig mit Comedy-Clips und Familien-Vlogs. Und in denen zeigt sie sich schon mal gestresst und genervt, denn ihr einjähriger Sohn Elijah hält sie Tag für Tag auf Trapp. Nun hat die Ehefrau von Eko Fresh (34) auf YouTube einen Ausflug in die Rapwelt gewagt und aus dem Erfolgshit "Money Moves" kurzerhand "Mami Moves" gemacht. Den Text widmet sie allen Frauen mit Kindern: “All die Mamis in der Street, mit den Buggys immer sweet, diese Bindung intensiv, weil ihr eure Kinder liebt!”