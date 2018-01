Die freudige Nachricht teilte der zuständige Sender FOX in einer Pressekonferenz mit. "Wir entwickeln eine neue Version von 'Prison Break'. Wir sind sehr aufgeregt. Wir freuen uns, mehr mit euch teilen zu können, wenn es soweit ist. Es wird definitiv eine Entwicklung geben", so Entertainment-Präsident Michael Thorn. Aber was heißt das eigentlich? Ob die nächste Staffel eine Fortsetzung der Ursprungsstory ist oder einen neuen Charakter bekommt, ist völlig unklar. Ebenfalls unbestätigt: Eine Teilnahme des Hauptcasts um Wentworth Miller (Michael Scofield), Dominic Purcell (Lincoln Burrows) und Sarah Wayne Callies (Sara Tancredi).