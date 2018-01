In wenigen Tagen heißt es beim Bachelor wieder: "Willst du diese Rose annehmen?" – ob SIE das möchte, bleibt noch abzuwarten! Denn Maxime Herbord hat einen sechsten Sinn, wenn es um die innere und äußere Schönheit eines Menschen geht! Ob der attraktive Junggeselle Daniel Völz ihrem kritischen Blick standhalten wird?

Die 23-Jährige studiert Kommunikationsdesign und hat daher einen sehr geschulten Sehsinn. "In dem Bereich kommt es darauf an, ein Auge für Ästhetik zu haben. Deswegen ist es nicht ganz unwichtig, wie der Bachelor auf mich wirkt und wie er aussieht", erklärt die hübsche Aachenerin mit niederländischen Wurzeln im Interview mit RTL. Doch nicht nur bei ihrem Partner achtet Maxime auf das Aussehen – auch bei sich selbst legt die kreative Kandidatin großen Wert auf ein makelloses Erscheinungsbild! Ihren trainierten Luxuskörper stählt die brünette Powerfrau am liebsten auf dem Bolzplatz: Eine ihrer eher lady-untypischen Leidenschaften ist nämlich das Fußballspielen!