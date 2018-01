Das neue Reality-Format Get the Fuck out of my House mit Thore Schölermann (33) und Jana Julie Kilka (30) begann direkt mit einer extremen Folge: Kandidat Sebastian brach zusammen. Der Grund: Dehydrierung. Aber sahen die Zuschauer der Show wirklich den gesamten Kollaps? Einer, der den Vorfall hautnah miterlebte: Teilnehmer Simon Jelbke (29). Im Promiflash-Interview erzählt er nun, dass in der Sendung nicht alles gezeigt wurde: "Es war eigentlich viel krasser. Er hatte Schaum vorm Mund und zitterte. Es war eine Situation, die sehr extrem war."