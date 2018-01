Wie heiß wird Fifty Shades Freed wirklich? Kurz vorm Valentinstag kommt der dritte Teil der heißen Romanze endlich in die Kinos. Nachdem nach und nach offizielle Trailer veröffentlicht wurden, bekommen Fans jetzt ganz besondere Einblicke in den Streifen. Bei der Charity-Veranstaltung Channel Aid - Live in Concert verriet Sängerin Rita Ora (27), die selbst eine Rolle im Film spielt, gegenüber Promiflash Details über die Entwicklung der Beziehung von Anastasia Steele (Dakota Johnson, 28) und Christian Grey (Jamie Dornan, 35): "Es ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher gelesen habt, aber jetzt sind sie verheiratet und sie sind zusammen. Und es wird einfach eine wunderschöne Lovestory."