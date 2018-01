Gefährliches Geheimrezept für die schlanke Linie? Models wie Karlie Kloss (25) geben vor einem großen Laufsteg-Auftritt noch mal alles und achten neben häufigen Trainingseinheiten im Fitnessstudio auf einen strengen Diätplan. Diese radikale Abnehmkur hat es wirklich in sich!

Laut InStyle besteht das Rezept aus drei mickrigen Mahlzeiten am Tag: morgens ein gekochtes Ei, mittags und abends jeweils nur 175 Gramm Magerquark. Das Ei soll den Hunger am Morgen reduzieren und der Quark schnell sättigen. Zum Frühstück ist viel grüner Tee und Ingwer-Zitronenwasser erlaubt, Fleisch- und Milchprodukte, Brot und Süßigkeiten sind ein absolutes No-Go! Die Crash-Diät sollte definitiv nur ein paar Tage dauern. Außerdem ist ein Jojo-Effekt vorprogrammiert, wenn man wieder in seinen normalen Schlemm-Rhythmus verfällt.