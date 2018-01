Jetzt kann sie wieder strahlen! Erst seit Donnerstagabend flimmert Melanie Schnee bei Get the Fuck out of my House über die TV-Bildschirme. Nach der bereits abgedrehten Show verdient sich Melli ihre Brötchen zurzeit als Model – und hatte erst am Freitag mit einem fiesen allergischen Schock zu kämpfen. Jetzt gibt das Reality-Sternchen ein Update: So geht es der Wahl-Blondine nur kurz nach dem Lippen-Schock!