Kehrt Serien-Liebling Michael N. Kühl (30) aka David Hofer an den Fürstenhof zurück? Mit der Rückkehr des ehemaligen Sommeliers des Fünf-Sterne-Hotels würde sich ein Wunsch erfüllen, den zahlreiche Sturm der Liebe -Fans hegen. Ihre Hoffnung wurde neu entfacht durch einen Herbsttrailer der ARD-Telenovela, in dem Davids große Liebe Tina Kessler ( Christin Balogh , 32) im Brautkleid zu sehen war!

Im Juni 2017 verließ die von Michaels dargestellte Figur Bichlheim. Grund für seinen Weggang: Nach einem schwerwiegenden Streit mit seiner intriganten Mutter Beatrice Stahl ( Isabella Hübner , 51) musste David überstürzt flüchten und Tina und seinen damals noch ungeborenen Sohn Tom zurücklassen. Da Beatrice mittlerweile tot ist, könnte der junge Vater nun die Reise nach Hause antreten. Tina-Darstellerin Christin kann verstehen, dass sich das viele Fans wünschen, verrät im Promiflash -Interview jedoch nur so viel: "Es ist natürlich so, dass es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, die Geschichte zu erzählen, und natürlich gibt es durch Tom immer eine Verbindung zu David."

Ob ihr Serien-Ex-Freund tatsächlich irgendwann wieder zurück in die bayrische Provinz finden wird, darf die Schauspielerin nicht verraten. Allerdings betont sie: "Ich sehe Tina jetzt nicht zwangsläufig nur an Davids Seite." Kein Wunder – denn es könnte schon bald eine neue große Liebe für die Köchin geben! Ihr bester Freund Nils Heinemann (Florian Stadler, 44) hat sich Hals über Kopf sie verliebt. Noch schlagen ihre Herzen nicht im gleichen Takt. Ob am Ende auch die frischgebackene Mutter Gefühle für Nils entwickeln wird? Das erfahren die Zuschauer von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr bei "Sturm der Liebe" im Ersten.