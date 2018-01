Wer singt den Titelsong zu Fifty Shades Freed? Am Valentinstag kommt endlich der dritte Teil von Christians und Anastasias SM-Liebe heraus. Nun ist auch bekannt, wer den Titelsong zu dem letzten Part der Trilogie singen wird: Es sind Liam Payne (24) und Rita Ora (27). Das bestätigte der One Direction-Hottie nun auf Instagram: "Wir haben es getan. Ich hatte so viel Spaß mit Rita Ora im Studio. Unsere neue Single vom 'Fifty Shades Freed'-Soundtrack kommt am Freitag, den 5. Januar auf den Markt." Ihre Single heißt "For You".