"Ich habe davon nichts mitbekommen", erklärte Hilary geschockt auf die Neuigkeit während eines Events in Pasadena gegenüber Fox News. Die Vorwürfe gegen Haggis starteten laut Associated Press am 15. Dezember 2017 mit einer Zivilklage der Publizistin Haleigh Breest, die den 64-Jährigen beschuldigt, sie am 31. Januar 2013 in einem New Yorker Apartment vergewaltigt zu haben. Kurz darauf meldeten sich drei weitere Frauen mit ähnlichen Geschichten. Eine Frau behauptet, dass Haggis sie zu Oralsex zwang und sie danach vergewaltigte. Eine andere Anklägerin berichtete, dass der verheiratete Regisseur zu ihr gesagt habe "Ich muss in dir sein", sie sich aber aus der Situation habe retten können. Alle drei Frauen gaben separate Statements und alle Vorfälle ereigneten sich zwischen 1996 und 2015.