"Ich weiß bis jetzt nicht warum", erzählt der Bayer in der großen Rückblickfolge der Sat1-Erfolgssendung. Seine Partnerin hatte Depressionen, von denen er nichts gewusst habe – ihre Krankheit führte sie letztlich in den Selbstmord. Für Daniel ist eine Welt zusammengebrochen. "Ich bin in ein Loch gefallen, habe alles in mich reingefressen und 40 Kilo zugenommen. Ich habe einfach gar nichts mehr gemacht und mich komplett zurückgezogen", erinnert sich der gelernte Fotograf. Doch dann packte ihn wieder der Kampfgeist: Der 23-Jährige krempelte sein Leben um und griff die Pfunde wieder an! "Ich habe mir die ganzen Sendungen angeschaut und mir gedacht: Ich habe nicht umsonst so hart gekämpft!"