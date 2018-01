Zu Mama oder zu Papa? Schon am Samstag sorgte Verena selber für Spekulationen im Netz: Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mama einen Schnappschuss mit ihren Kids Anouk und Leonard. Verkuschelt blickt das Dreiergespann in die Kamera. Dazu schreibt die Designerin: "Das Beste in meinem Leben. Ich vermisse euch so sehr und liebe euch für immer!" Schon nach diesem Posting vermuten ihre Follower eine Krise zwischen den Noch-Eheleuten: "Sind sie nicht bei dir?" und "Was ist los bei euch?", fragten sie. Wie ein Insider jetzt der Bild verriet, seien die Sprösslinge schon längere Zeit bei Freunden von Gil, weil er selber viel unterwegs sei.