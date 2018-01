"Wahre Liebe" – so betitelte Candice das neueste Pic, das sie bei Instagram mit ihren Fans teilte. Es zeigt die 29-Jährige in liebevoller Mama-Pose: Sie hat beide Hände auf ihren wachsenden Babybauch gelegt und bildet mit ihren Fingern ein Herz. Ihre Kugel ist nackt und wird in einem bauchfreien Top mit sexy Dekolleté ganz toll in Szene gesetzt. Eindeutig – die Blondine ist auf dem Schnappschuss der Inbegriff einer glücklichen Baldmama. Mit dem Bild ihrer nackten Wölbung bleibt sich Candice übrigens treu. Schon als sie mit Anacã schwanger war, präsentierte sie ihren Bauch gerne textilfrei.