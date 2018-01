Die 26-jährige Rumänin lebt in Köln und mag es in beruflicher Hinsicht am liebsten rasend schnell: Als Stewardess im ICE jettet die Ost-Schönheit tagein tagaus quer durch Deutschland. In ihrem Privatleben setzt Roxana aber nicht auf Höchstgeschwindigkeit – überstürzte Aktionen sind einfach nicht ihr Ding! "Ich überlege lieber zweimal, bevor ich handle", verrät sie gegenüber RTL. Ob sie sich für Daniel bereits einen Eroberungsschlachtplan zusammengestellt hat?