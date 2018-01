Er ist der neue Bachelor! Daniel Völz verteilt 2018 rote Rosen an die liebeshungrigen Ladys und der Wahl-Amerikaner ist nicht nur supersexy, sondern auch supersmart und hat einen echt interessanten Lebenslauf vorzuweisen. In Neuseeland geboren, verbrachte er seine Kindheitsjahre in den USA, seine Jugend später wiederum in Berlin. Seit 1999 lebt der Immobilienmakler in Florida. Seine Französische Bulldogge Bella ist bisher die einzige Frau in seinem Leben. Das wollen die 22 Kandidatinnen ändern. Am 10. Januar geht der TV-Liebesreigen bei RTL los.