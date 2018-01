Ob sie bald auch den Namen Daniel Völz auf ihrer Haut trägt? Am Mittwoch startet endlich nie neue Staffel von Der Bachelor . Schon zum achten Mal treten über 20 wunderschöne Damen an, um das Herz des umschwärmten Junggesellen für sich zu gewinnen. Mit dabei ist auch Tattoo-Liebhaberin Carina Spack – und bei der gibt es wirklich einiges zu gucken!

Ein Löwenkopf am Rücken, eine Blumenranke am Arm und ein Schriftzug mit Schwalbe am Rippenbogen verzieren bereits den Körper der 21-jährigen Recklinghausenerin. Ihre Liebe zum Sport ist aber mindestens genauso groß, wie die zur Tinte. Stolze sechs Mal pro Woche quält die Blondine sich im Gym, wie sie RTL verrät. Eine waschechte Powerfrau eben!

Dementsprechend wünscht sich die Industriekauffrau, die an Wochenenden zusätzlich als Kellnerin jobbt, selbstverständlich einen sportlichen Freund. Seit einem Jahr ist die Blondine schon single. Vielleicht quälen sie und Daniel sich ja bald schon zusammen beim Workout... Was meint ihr – kommt Sportskanone Carina beim Rosenkavalier an? Stimmt in der Umfrage darüber ab!