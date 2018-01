Ihre Karriere nimmt gerade richtig Fahrt auf! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla (21) wird ab 19. Januar nicht nur im Dschungelcamp ihr Unwesen treiben, sie arbeitet auch weiterhin eifrig an ihrer Modelkarriere. Nach ihrer Geschlechtsanpassung und einer Brustvergrößerung fühlt sie sich in ihrem weiblichen Körper mittlerweile sogar so wohl, dass sie sich als erstes transsexuelles Model für den Playboy auszog. Mit den sexy Bildern schaffte es die Breisgauerin sogar auf das Cover des Erotikmagazins. "In erster Linie ist sie eine ganz besondere Frau. Und zugleich ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist", schwärmt der Chefredakteur Florian Boitin in den höchsten Tönen von der 21-Jährigen.