Wird damit ein Wandel im Playboy eingeläutet? Spätestens nach Germany's next Topmodel dürfte Giuliana Farfalla (21) vielen ein Begriff sein. Als erstes Transgendermodel überhaupt nahm sie an der letzten Staffel des Erfolgsformates teil und wurde Elfte. Jetzt kann sie sich über einen ganz besonderen Erfolg freuen: Giulianalässt sich als erste Transsexuelle für den deutschen Playboy ablichten!

Das ist eine wahre Sensation für die Männerzeitschrift. Die blonde Beauty wird das Cover der Februar-Ausgabe des Erotikmagazins zieren. Der Playboy ist begeistert von Giuliana. "In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau. Und zugleich ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist", erklärte Chefredakteur Florian Boitin in der Pressemitteilung. Das Magazin mache sich ganz in der Tradition des kürzlich verstorbenen Gründers Hugh Hefner (✝91) für die Freiheit des Einzelnen stark.