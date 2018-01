Erste Kandidatin bestätigt: Am 19. Januar ist es so weit. Dann startet das Dschungelcamp in eine neue Runde. Welche zwölf Promis sich bald wieder mit Kakerlaken und Känguruhoden rumschlagen müssen, wird natürlich wieder heiß diskutiert. Jetzt hat RTL endlich die erste Dschungelbewohnerin offiziell bekannt gegeben: Transgendermodel Giuliana Farfalla (21) wird in den australischen Busch ziehen!