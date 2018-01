Seit drei Wochen stellt Söhnchen Matti die Welt seiner Eltern gewaltig auf den Kopf. Vor allem Mama Anna-Maria Zimmermann (29) postet seit der Geburt einen süßen Schnappschuss nach dem anderen. Dabei macht die Schlagersängerin auch keinen Hehl aus den alltäglichen Problemchen, die mit so einem Säugling daherkommen. So wie gerade: Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt hält ihr Sohn eine große Überraschung für die Sängerin bereit.

Der Kleine scheint die Behandlung vom Onkel Doktor scheinbar gar nicht so toll zu finden und nutzt seine ganz eigene Methode, um sein Missfallen auszudrücken: mit einem Schwall feuchten Pups. Via Instagram präsentiert die stolze Mama das Ergebnis des Baby-Protests: "Hurra, erster Kinderarzt Termin und was macht Matti? Er kackt mich an! Top getroffen!" Völlig gelassen witzelt die Musikerin mit den Hashtags "#kleinerscheißer" und "#shithappens".