Wie wurde der Seriencharakter Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory zu dem nerdigen Physiker, der er heute ist? Die Antwort liefert ab dieser Woche das Spin-off Young Sheldon. Das junge Ich des TV-Lieblings spielt Iain Armitage (9). Promiflash verrät euch drei Geheimnisse über den Shooting-Star. Erstens: Er stammt aus einer Schauspielfamilie, zweitens: Der Neunjährige spielte bereits in mehreren Filmen und Serien mit, drittens: Iain hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er Theaterstücke rezensiert. Das Wichtigste ist aber, dass ihn die Zuschauer lieben. Der Ableger legte in Deutschland den besten Serienstart des Jahrtausends hin: Über drei Millionen Zuschauer schauten sich die erste Folge an.