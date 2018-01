Verletzende Worte für Giuliana Farfalla (21)! Eigentlich läuft es für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gerade bestens. Als erste offizielle Busch-Bewohnerin zieht sie am 19. Januar ins beliebte Dschungelcamp. Aber die Laufsteg-Beauty arbeitet auch weiter an ihrer Modelkarriere: Sie ziert tatsächlich als erste Transsexuelle das Cover der aktuellen Playboy-Ausgabe. Ein berufliches Highlight, das nicht allen gefällt. Playmate Ramona Bernhard (29) versetzt der Blondine jetzt einen heftigen Seitenhieb und spart dabei nicht mit Beleidigungen! "Wow. Jetzt ist der Playboy echt langsam eklig. Ich dachte, es ist ein Magazin für Männer mit ästhetischen Frauen und jetzt ist es eine Plattform für Transgender. Welche Zielgruppe wird als Nächstes angesprochen – Ladyboy-Fans?", macht die Botox-Liebhaberin ihrem Ärger auf Instagram Luft. Wenig später löscht sie den Beitrag zwar wieder, doch die Diskussion ist bereits in vollem Gange...