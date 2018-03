Schmusesänger Nino de Angelo (54) hat eine neue Freundin und dieses Mal scheint es die ganz große Liebe zu sein! Nino und Ex-Newtopia-Kandidatin Kate Merlan sind erst seit einem Monat zusammen. Trotzdem zieren ihre Daumen schon Partner-Tattoos. Sie tragen den Anfangsbuchstaben des jeweils anderen auf der Haut. Promiflash traf die Teilnehmerin von Get the Fuck out of my House beim Screening der ersten Folge, nur wenige Stunden, nachdem sich das Traumpaar den Liebesbeweis verpassen ließ.



