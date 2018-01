Am Mittwoch flimmerte Daniel Völz das erste Mal als der "Bachelor 2018" über die TV-Bildschirme. Wie kam er wohl bei den Zuschauern an? Promiflash hat Passanten in Berlin auf der Straße gefragt – und die sind sich einig: "Er ist ein toller Kerl!" "Ich fand ihn schon sehr sympathisch", "Durchaus ein Womanizer, muss ich schon sagen" oder "Ein sympathischer Mann", lauten ein paar der Kommentare. In den nächsten Folgen wird der 32-Jährige aber vielleicht noch ein bisschen polarisieren...