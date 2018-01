Die Katze ist aus dem Sack: David Friedrich (28) zieht tatsächlich ins Dschungelcamp! In wenigen Tagen macht er sich bereits auf den Weg nach Australien, wo zahlreiche Abenteuer auf ihn warten. Kurz nachdem RTL endlich die Kandidaten bestätigte, meldete sich der Drummer in seiner Instagram-Story selbst zu Wort: "Ja, wer hätte es gedacht? Wohin geht’s? Wir fliegen in den Dschungel. [...] Ich bin wirklich gespannt und ich hab unheimlich Bock." Viele Fans finden allerdings, dass der 28-Jährige so ein TV-Format gar nicht nötig habe. Warum er sich dennoch dafür entschieden hat, erklärte er so: "Ratschlag für jeden anderen da draußen auch: Immer das zu machen, worauf man Bock hat und sich nie irgendwas reinreden lassen."