Wie meistert er die Doppelbelastung? Gil Ofarim (35) sorgte in den vergangenen Tagen für zahlreiche Schlagzeilen: Angeblich soll der Sänger von seiner Ehefrau Verena getrennt sein und sich aktuell alleine um seine beiden Kinder kümmern. Sollten diese Spekulationen wahr sein, könnten die folgenden Wochen für den Musiker zu einer echten Herausforderung werden. Ab Februar geht der einstige Teeniestar immerhin auf große Deutschlandtour. Der 35-Jährige sieht dem stressigen Terminplan aber gelassen entgegen: "Also ich bin ja jetzt nicht mal eben vier Wochen am Stück weg, sondern wir spielen jede Woche zwei bis drei Shows und dann bin ich wieder zu Hause. Von daher: Es ist alles machbar", erklärte er bereits im Dezember im Promiflash-Interview.