Alles wieder in Butter! Sabia Boulahrouz (39) hatte in den letzten Jahren einige Rückschläge einstecken müssen: Erst der Mega-Beef mit Ex-BFF Sylvie Meis (39), direkt mehrere Fehlgeburten und zuletzt die schlimme Trennung von Rafael van der Vaart (34). Letzteres führte auch dazu, dass Sabia ganz schön an Gewicht und Kurven verloren hatte. Jetzt machte die schöne Brünette klar, dass es bei ihr wieder richtig schön rund läuft!