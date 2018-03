Schwiegertochter gesucht ohne Ingo (27)? Für viele Fans des kultigen Kuppelformats bis letztes Jahr kaum vorstellbar. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf: Der knuffige Dauer-Single war in der letzten Staffel nicht mehr Teil der Show mit Vera Int-Veen (50). Ob es dieses Jahr ein Comeback geben wird? Im Promiflash-Interview verriet Ingo: der Wunsch ist da! Doch es gibt ein kleines Problem: "Bis jetzt wissen wir noch nichts und es gibt auch keine Pläne in der Richtung. Wir schauen einfach mal, was da jetzt rauskommt. Ich würde aber gerne nochmal mitmachen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de