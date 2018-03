Der Dschungel-Countdown läuft! Am 19. Januar belegen wieder zahlreiche Stars und Sternchen die Feldbetten in Australien. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und Transfrau Giuliana Farfalla (21) wird auch dabei sein. Support bekommt sie schon jetzt von Transgender-YouTuberin Jolina Mennen: "Ich muss sagen, ich feier sie total. Sie ist erstens natürlich bildhübsch und ich finde es halt toll, dass weitere Transfrauen halt einfach in den Medien präsent sind", erzählte der Netz-Star im Interview mit Promiflash.



