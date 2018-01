Passend zum Thema sollte sich das Model für die Sendung einen sexy und gleichzeitig auch eleganten Look in der Trendfarbe Rot zum Candlelight Dinner zusammenstellen. Für Make-up, Haare und Outfit standen ihr 500 Euro zur Verfügung. Als die 39-Jährige in ein dunkelrotes, enges Kleid schlüpfte, wurde es Coach Guido allerdings etwas zu heiß. "Da dachte man nur: Rollbraten mach die Beine breit", kommentierte er den Look. Gut, dass auch Sabia das Kleid zu anzüglich fand und ihre Entscheidung letztendlich auf ein anderes fiel.