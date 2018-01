Endlich ist er da! Lange mussten die Harry Potter-Fans auf das inoffizielle Prequel "Voldemort: Origins of the Heir" warten. Am 13. Januar wurde der Fanfilm über den abtrünnigen Slytherin-Erben auf YouTube veröffentlicht – und sprengte sofort die Plattform: Nach nur 48 Stunden sammelte der Kurzfilm von Regisseur Gianmaria Pezzato locker über vier Millionen Klicks! Auch die Bewertung der Potterheads fiel überraschend positiv aus: Über eine Viertelmillion Zuschauer feiern das Werk so sehr, dass sie ihm nicht nur einen Zauberstab nach oben gaben.