Was für eine heiße Kiste! Der neue Bachelor sorgt gleich nach Ausstrahlung der ersten Folge für schlüpfrige Schlagzeilen. Daniel Völz soll während der Staffel so viel Sex mit den Kandidatinnen gehabt haben, dass der Sender angeblich sogar die Reißleine ziehen musste. Doch was hält Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (29) von dem Rosenkavalier? Traut sie ihm das wirklich zu? "Na, man hat es ja im Vorspann gesehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er nichts anbrennen lässt, aber ob das jetzt wirklich so schlimm war, dass RTL eingreifen musste, das weiß ich nicht", erklärte die Sängerin bei der Fashion Show von Ewa Herzog im Promiflash-Interview.