Na, ob dieses Techtelmechtel nicht noch ein Nachspiel haben wird? Bei Get the Fuck Out of my House sprühen nach fast drei Wochen WG-Leben die Funken – und zwar zwischen den Hausbewohnern Ülmen und Marie. Einziges Problem: Die 25-Jährige ist verheiratet. Trotzdem konnten die Reality-Teilnehmer nicht die Finger voneinander lassen!