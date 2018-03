Erst kürzlich durfte sich Davina Geiss ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Ihre Eltern Carmen (52) und Robert Geiss (53) gaben ihren Segen – wenn auch etwas widerwillig. Doch würde das Kultmillionärspaar seiner Tochter auch ein Tattoo erlauben? Das haben sie jetzt im Interview mit Promiflash verraten: "Also mit Tattoos, da sollten wir mit warten, bis sie in jedem Fall 18 sind und dann können sie tun und machen, was sie wollen. Das ist dann ihr Problem."



