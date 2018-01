Während Oliver Sanne (31) und Leonard Freier (32) in ihren Der Bachelor-Staffeln angeblich nur geknutscht haben, soll der aktuelle Rosenkavalier Daniel Völz in die Vollen gehen! Olli zeigt sich gegenüber Promiflash entsetzt: "Also es ist eine Unverschämtheit. Ich bin mal gespannt, wie er damit ankommt." Charmebolzen Daniel gibt den Matratzensport zu, leugnet aber, vom Sender zur Mäßigung aufgefordert worden zu sein.