Verspielt sich Daniel Völz DAMIT alle Chancen auf eine echte Liebe? Der diesjährige Rosenkavalier soll Gerüchten zufolge ein echter Sex-Bachelor sein. Angeblich hüpft der smarte Single mit so vielen Ladys in die Kiste, dass sogar der Sender eingreifen muss. Eine Taktik, die schon bald nach hinten losgeht? Promiflash trifft Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Anna Friess (28) in Regensburg und dort verrät die Brünette, was sie aus Sicht einer Kandidatin von den angeblichen Sex-kapaden des TV-Singles hält: "Ich bin total überrascht, dass er so dieser Sex-Monster-Bachelor sein soll." Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



