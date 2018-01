Sie bekommt Gerechtigkeit! Im vergangenen Jahr verklagte Sarah Knappik (31) ihre Promi Big Brother -Kollegin Sarah Kern (49). Die Designerin hatte in einem Interview behauptet, ihre jüngere Namensvetterin sei im Container mit Dominik Bruntner (24) für ein Techtelmechtel in der Toilette verschwunden. Die Konsequenz: ein Maulkorb für die 48-Jährige. Sarah Knappik hat lange Zeit geschwiegen, doch meldet sich jetzt mit einem emotionalen Statement zurück.

In einem langen Facebook-Post zog die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin Bilanz. 2017 sei eines ihrer schwierigsten Jahre in ihrem Leben gewesen: "Es war gespickt aus Demütigung, Lügen und Mobbing. Menschen, die bewusst versucht haben, mir zu schaden." Die 31-Jährige und ihr Name seien nach dem Vorfall durch den Dreck gezogen worden. Mit ihrer Erklärung wolle sie ein Zeichen setzen, dass eine Grenze überschritten wurde: "Ich hatte jetzt zwei Gerichtsverhandlungen mit Frau Kern und freue mich mitteilen zu dürfen, dass ich heute wieder gegen sie und ihre Falschaussagen gewonnen habe."