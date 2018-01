Den Job für die Partnerin aufgeben? Für Pascal Kappés kein Problem. Seit 2017 ist er mit Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz zusammen und die kann seine Beschäftigung in der Reality Soap Berlin - Tag & Nacht so gar nicht gut heißen. Wie sie Promiflash verriet, seien ihr vor allem die Fans, die Fiktion und Realität nicht voneinander trennen können und gegen sie und Pascal hetzen, ein Dorn im Auge. Der Schauspieler würde für die Liebe sogar über einen Jobwechsel nachdenken: "Ich liebe meinen Job, aber ich liebe meine Freundin einfach viel mehr!"