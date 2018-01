Keine Dschungelcamp-Staffel ohne Klo-Desaster! Wie bereits in vielen vergangenen Jahren ist auf eines auch diesmal Verlass: Erneut sorgen die prominenten Bewohner des Camps für eine gehörige Sauerei auf dem stillen Örtchen. Und natürlich will es auch in diesem Jahr wieder keiner gewesen sein – sehr zum Missfallen von Teilnehmerin Sandra Steffl (47), die die Schweinerei entdecken musste. Schließlich hatte sie vor dem Start der Reality-Show noch ganz anders über ihre Konkurrenten gedacht. Promiflash verriet sie am Tag des Abflugs nach Australien: "Als ich mir die so angeschaut habe die Leute – ich glaub, die sind alle ziemlich hygienisch." Naja, nicht ganz! Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.