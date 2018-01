Der Feind wartet dieses Mal offenbar außerhalb des Camps! Fast eine Woche hocken die Stars nun mittlerweile schon im Dschungel . Bisher blieb es unter den prominenten Buschbewohnern verhältnismäßig friedlich. In einigen Szenen konnten die Zuschauer jedoch beobachten, dass die Kandidaten durchaus auf Krawall gebürstet sind. In diesem Jahr richtet sich die Rebellion aber nicht gegen ihre Mitstreiter – sondern gegen die Moderatoren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39)!

Auch in der aktuellen Folge konnte das Publikum diese Entwicklung beobachten. Matthias Mangiapane (34) war jedenfalls überhaupt nicht erfreut, als Daniel seine zaghafte Vorgehensweise in der Dschungelprüfung kritisch kommentierte. "Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast heute überhaupt keinen Bock", stellte der Showmaster fest. Diese bissigen Worte ließen die Camper der vorherigen Staffeln sonst geduldig über sich ergehen, schließlich gehören die fiesen Sprüche des TV-Duos seit Jahren zu dem Reality-Format dazu. Dem "Hot oder Schrott"-Star passte der Hinweis jedoch gar nicht. "Hey Leute: So einen Scheiß will ich überhaupt nicht hören. Sonst sage ich: Leckt mich am Arsch mit dem Mist hier", wetterte er munter drauf los.