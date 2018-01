Svenja von Wrese ist eine der aktuellen Singleladys, die um das Herz von TV-Junggeselle Daniel Völz kämpfen. Die Blondine konnte sich nicht nur das erste Bachelor -Date der Staffel sichern, sondern knutscht mit ihm auch in der dritten Folge. Die viele Aufmerksamkeit sorgte bereits für Zickenkrieg und Neid unter den Frauen! Doch schlägt die 22-Jährige demnächst auch verbal zurück?

Ihre Konkurrentinnen haben wohl ein ganz anderes Bild von ihr, wie die Make-up-Artistin im Bunte-Interview erklärte: "Manchmal wirke ich auf andere auch fieser als ich es in Wahrheit bin – über meine sarkastischen Bemerkungen kann eben nicht jeder lachen!" In der Mädelsvilla wolle sie Ärger und Streitigkeiten aus dem Weg gehen und versuchen, alles vernünftig zu klären. "Kaum etwas ist nervtötender als Diskussionen, die zu nichts führen." Auf verbale Attacken müssen sich die restlichen Mädels also offenbar nicht einstellen.