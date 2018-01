Das Dschungelcamp war wohl noch nie so langweilig – So richtig gezofft haben sich die Kandidaten noch nicht und auch sonst ist im australischen Busch wenig los. Micaela Schäfer (34) war 2012 selbst im Camp und weiß, wie RTL jetzt für Quoten sorgen könnte: "Sex, den man wirklich auch als Sex wahrnehmen kann. Nicht so unter der Decke mal ein bisschen rubbeln", verriet Mica im Interview mit Promiflash. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.