Singt da wirklich eine zierliche Blondine oder doch ein Hardrocker? Seit Anfang Januar kämpft Melanie Schnee neben 99 weiteren Kandidaten bei Get the Fuck out of my House um 100.000 Euro. Das Extremformat ist jedoch nicht Melanies erste TV-Erfahrung: Die Rheinländerin nahm 2016 bereits bei DSDS teil – und das mit einem ungeahnten Talent! Melanie kann in zwei Stimmen singen, wie sie exklusiv gegenüber Promiflash unter Beweis stellte.