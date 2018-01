Er hat so lang davon geträumt! Simon Desue (26) ist jetzt stolzer Lamborghini-Besitzer. Seit Jahren hat sich der YouTuber einen Wagen der Luxusmarke gewünscht. Nun ließ er tatsächlich rund 260.000 Euro für seinen PS-Traum springen. Der Hamburger besteht aber darauf, dass er mit dem sündhaft teuren Schlitten nicht angeben möchte: "Das Einzige, was ich damit machen will, ist, dass ihr auch wisst, ihr könnt das auch! Dass ihr auch diesen Willen habt: Ey, ich will das auch! Und dann einfach: Go for it", erklärte der Webstar in seinem neuen Clip.