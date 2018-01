Ist Janine Christin Wallat zu versext für Bachelor Daniel Völz? Schon in der ersten Folge ließ der Lockenschopf sprichwörtlich die Hosen runter – und erzählte ganz offen: Sie braucht viel Sex, auf dem Parkplatz, im Schwimmbad oder vor versammelter Mannschaft! Ihre Ex-Bachelor-Kolleginnen Kattia Vides (29) und Evelyn Burdecki können darüber im Promflash-Interview gar nicht lachen: "Ich fand, sie war einfach ein bisschen zu offen, als sie über Sex gesprochen hat. Ich würde mich nicht trauen, solche Sachen in der Öffentlichkeit zu sagen", urteilte die Dschungelcamperin hart.