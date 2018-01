Da sind die Hater aber schnell ruhig: In einem Paparazzi-Interview mit TMZ reagierte der Rotschopf ganz eindeutig auf die Vorwürfe. Als Sharon von einem Reporter gefragt wurde, was sie von der Kontroverse halte, antwortete sie: "Ach, hört auf. Er ist der Beste. Wollt ihr mich veräppeln? Also was? Was hat er getan? Er hat nichts getan! Und wenn er seinen Penis im Auto rausgeholt hat, das ist keine große Sache!" Sie sei zudem der Meinung, James solle auch bei den Oscars mit offener Hose erscheinen – aus Protest!