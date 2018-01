Massephase, willkommen! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Lisa G. (21) ist für ihre heißen Kurven bekannt! Als Fitness-Webstar startete sie nach ihrer Teilnahme an der Model-Castingshow 2014 richtig durch. Von ihren Fans wird Lisa für ihre Knallerkurven regelmäßig mit Lob überschüttet. Aber ist die 21-Jährige auch happy mit sich? "Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Shape gerade, aber ich finde, es kann noch mehr sein. Ich will noch ein bisschen mehr drauf haben zurzeit", verriet sie bei der Stylorama gegenüber Promiflash.