So richtig betrübt sind sie wohl nicht! Vier Promis haben mittlerweile das diesjährige Dschungelcamp schon verlassen. Vor allem Ansgar Brinkmanns (48) freiwilliger Exit schockt am Sonntag die Zuschauer. Ob ihn wohl die gute Laune im Hotel Versace lockt? Dort herrscht seit der Rückkehr der berühmten Buschbewohner nämlich wahre Partystimmung. Vor allem Giuliana Farfalla (21) und Sandra Steffl (47) stellen sich als echte Spaßkanonen heraus. Doch wo war dieses Temperament nur am Lagerfeuer?